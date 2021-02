PM apreende carro clonado em Itapemirim

Na tarde deste (27), policiais militares da 9ª Companhia Independente apreenderam um automóvel clonado em Itaoca, logo após receberem informações da central de videominoramento de Itapemirim.

Com as informações, os militares iniciaram o patrulhamento e abordaram o carro na localidade do Gomes. Durante consultas, foi constatada a clonagem do veículo e a restrição de furto/roubo.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado ao departamento policial de Itapemirim para o registro da ocorrência.

