PM APREENDE ARMAS E DROGRAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM CACHOEIRO

Na tarde desta terça-feira (28), militares do 9°Batalhão da Polícia Militar apreenderam arma, munições, drogas e outros materiais utilizados no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro. Dois homens e duas mulheres foram detidos em flagrante.

Após denúncias de criminosos realizando tráfico de drogas na região, os policias em posse de mandados de busca e apreensão, realizaram diligências nos locais indicados e conseguiram deter quatro pessoas que utilizavam duas residências, na Rua Cenildo Faria, para comércio e armazenamento de arma de fogo, munições, drogas e outros materiais ilícitos.

Ao todo foram apreendidos 01 espingarda de calibre não identificado; 27 tabletes de maconha e mais buchas; 01 tablete de crack e, mais 05 porções pequenas, além de 182 pedras da mesma substância; 01 bucha de haxixe; 21 munições cal.38; 02 carregadores de Gloock cal.380; 01 carregador de PT838; 26 munições 9mm; 33 munições cal.380; 11 aparelhos celulares; 01 tablet S9 slim; 09 rádios comunicadores; 02 balanças de precisão; 01 sacola com material para fracionar/embalar drogas; 06 frascos de ácido Bórico; 02 caixas de lidocaína; R$181,00; 01 capa de colete cor preta; além de outros objetos.

Os detidos foram encaminhados à 7ª delegacia Regional em Cachoeiro e entregues com todo o material apreendido.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES