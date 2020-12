PM apreende armas e drogas em Cachoeiro e Vargem Alta

Durante o fim de semana, policiais do 9º Batalhão apreenderam armas, drogas e recuperaram veículos em Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta.

No sábado (12), em Vargem Alta, no Centro, policiais abordaram um homem, sendo encontradas com ele 28 pedras de crack.

No pronto atendimento do Marbrasa, um motorista de aplicativo foi atingido na nuca por um passageiro enquanto fazia uma corrida. O motorista entrou em luta corporal com o agressor e conseguiu tomar a arma dele. O passageiro fugiu e o condutor foi socorrido tendo entregado um revólver calibre 38, com três munições deflagradas, uma intacta e duas picotadas.

Em Sapecado, interior de Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares localizaram o veículo Nissan/XTerra, cor preta com restrição de furto.

Na sexta-feira (11), policiais militares empregaram o cão Messi em uma rua de Itaoca sendo localizados 74 pinos de cocaína, 69 pedras de crack e oito buchas de maconha. Ninguém foi detido e o material foi apreendido.

No Bairro Coramara, policiais militares realizaram a abordagem a dois suspeitos a bordo da Honda/CG 150, de cor preta. Foi constatado que a numeração do chassi e motor estavam raspados, estando o veículo com restrição de furto/roubo. Com um dos abordados, os policiais encontraram ainda um papelote de cocaína. Os dois foram conduzidos.

E no Bairro Gilberto Machado, em um posto de combustível, policiais militares receberam a informação de que havia um homem armado sendo realizada a abordagem ao suspeito. Com ele foi localizado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, bem como quatro comprimidos de “bala”, três pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, um frasco de loló e R$ 230,00 em espécie.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.

