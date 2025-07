PM apreende armas, drogas e recupera veículo furtado durante o final de semana em Guarapari

No último final de semana, o 10º Batalhão da Polícia Militar registrou importantes ocorrências nos bairros Praia do Morro, Santa Margarida e Village do Sol, resultando na apreensão de armas, drogas e na recuperação de um veículo com restrição de furto/roubo.

No sábado (26), pela tarde, no bairro Santa Margarida, policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a ação, visualizaram outro homem fugindo pelos telhados com uma mochila e uma sacola. Na fuga, ele deixou cair um tablete de crack. Dentro da residência de onde saiu o suspeito, foram encontrados 12 tabletes de maconha embalados, além de 11 porções menores da mesma substância. O material foi recolhido e entregue na Delegacia. O suspeito, identificado como envolvido com o tráfico, não foi localizado.

No mesmo dia, outra equipe recuperou um veículo VW Gol branco com restrição de furto/roubo. O automóvel havia sido furtado no bairro Aeroporto e foi interceptado no bairro Village do Sol após acionamento pelo cerco eletrônico. O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia, e o carro removido ao pátio credenciado.

Na sexta-feira (25), equipes da Força Tática receberam informações sobre um imóvel na Praia do Morro que estaria sendo utilizado por traficantes para armazenar drogas e armamentos. No local, foram localizadas três armas de fogo – uma pistola calibre 9mm com carregador e 10 munições, dois revólveres calibre .32, ambos com numeração suprimida. Também foram apreendidas 14 munições calibre .32, uma placa de haxixe, seis bolas da mesma substância, material para embalo, gilete, um coldre, cinco aparelhos celulares e uma identidade em nome de um adolescente de 17 anos. Todo o material foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

As ações refletem o trabalho constante da Polícia Militar no combate à criminalidade e na manutenção da ordem pública no município de Guarapari.

