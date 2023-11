PM apreende armas de fogo, incluindo Fuzil cal. 556, munições e drogas em Vitória

No final da tarde desta terça-feira (21), militares do 1° Batalhão de Polícia Militar obtiveram êxito ao realizar a apreensão de armas de fogo, munições e entorpecentes durante patrulhamento em uma área de alto risco na região do Morro do Macaco, situado no bairro Tabuazeiro.

A ação ocorreu após informações do Serviço Reservado da Unidade, que indicavam a presença de cerca de 30 indivíduos armados no Morro do Macaco, local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

A equipe de Força Tática, aplicando a técnica de conduta de patrulha, realizou uma incursão na região e foi recebida a tiros por vários indivíduos armados. Diante da injusta agressão, os militares revidaram.

Após o confronto, a equipe conseguiu localizar e apreender um Fuzil Colt calibre .556, uma Pistola Canik cal. 9mm com numeração raspada, uma submetralhadora semi-industrial cal. 9mm, três carregadores para Fuzil cal .762, um carregador para Fuzil cal. 556 com capacidade para 60 munições, um carregador para Fuzil cal .556 com capacidade para 30 munições, um carregador cilíndrico para pistola cal .9mm com capacidade para 50 munições, dois carregadores alongados de cal .9mm, 93 munições cal. 556, 20 munições cal. 9mm, quarto munições cal. 12, 247 pinos de cocaína e aproximadamente 1,97kg de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES