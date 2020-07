PM apreende armas de fogo e munições no município de Guarapari

.

A equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu, nessa quinta-feira (30), um homem de 41 anos, suspeito de abusar e explorar sexualmente a própria filha, uma adolescente de 15 anos. O mandado de prisão temporária foi cumprido em Vitória.

“Os abusos e a exploração sexual começaram quando a adolescente tinha 13 anos. As investigações apontaram que um homem de 61 anos, que é sogro do suspeito, também mantinha relações sexuais com a vítima. Ele foi preso no dia 10 de julho deste ano, também por mandado de prisão temporária por esse crime”, afirmou o titular da DPCA, delegado Diego Aleluia Barcelos.

O delegado informou ainda que as investigações continuarão. “Outras pessoas estão envolvidas nesse crime, por isso continuamos as diligencias para prender esses suspeitos. Qualquer informação a respeito desse e de outros crimes contra crianças e adolescentes pode ser repassada à polícia por meio do Disque-Denúncia 181”, destacou.

Os suspeitos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual. Eles foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V), onde permanecem à disposição da Justiça.

