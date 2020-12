PM apreende armas de fogo e entorpecentes e recupera veículo em Guarapari

Policiais Militares do 10º Batalhão recuperaram um veículo, realizaram apreensão de entorpecentes e armas de fogo no município de Guarapari.

Na madrugada de domingo (13), por volta de 02h, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Muquiçaba abordaram um veículo que se preparava para sair. Na abordagem foram localizadas cinco pinos de cocaína. O abordado confessou que está traficando no bairro e que estava com mais entorpecente dentro de casa, próximo ao local da abordagem. As guarnições realizaram buscas e localizaram dentro do quarto do abordado 25 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma porção de haxixe, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, um recipiente com resquícios de cocaína e um pacote de material para embalo.

Por volta de 11h, durante preventivo no bairro Village do Sol, os militares visualizaram um adolescente de 16 anos, que dispensou uma sacola no chão ao avistar a guarnição. Realizada a abordagem sendo encontrado com o abordado R$22,00 em espécie e na sacola, dispensada por ele, foram localizadas 24 pedras de crack, 11 buchas de maconha e quatro pinos de cocaína.

Por volta de 16h, os policiais em patrulhamento pelo bairro Aeroporto avistaram um suspeito na praça do bairro. Realizada a abordagem e com ele localizaram 14 pedras de crack, três pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$199,00 em espécie.

Por volta das 21h, policiais prosseguiram ao Centro para atendimento de ocorrência de furto em estabelecimento comercial. A guarnição chegou ao local e visualizou um suspeito empreendendo fuga pelo telhado da lanchonete com acesso aos telhados das casas vizinhas. Com apoio de outra guarnição realizaram cerco e capturaram o suspeito. Ele estava com a quantia de R$18,75 em moedas furtadas da loja. O detido confessou também ser o autor do furto da mesma loja no dia anterior.

Na tarde de sábado (12), por volta de 13h, policiais militares foram a localidade de Santa Arinda, bairro Nova Guarapari, para averiguação de denúncia de que um carro roubado estaria escondido no quintal de uma casa abandonada. No local a guarnição encontrou o veículo Ford/KA e confirmou a restrição de furto/roubo. Na residência não foram encontrados suspeitos, porém, sob um colchão de um dos quartos foi encontrada uma espingarda calibre 12, carregada com duas munições do mesmo calibre, e embaixo da cama foram localizadas uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 380, dois carregadores e 43 munições do mesmo calibre.

Por volta das 16h, militares em patrulhamento próximo ao mercado de peixe no Centro de Guarapari, visualizaram um homem em atitude suspeita que tentou fugir ao avistar a guarnição. Realizada a abordagem, foram localizados uma sacola com 39 pedras de crack e R$54,00 em espécie.

Por volta de 23h, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Adalberto Simão Nader visualizaram cinco suspeitos na entrada de um beco, que ao avistarem as guarnições fugiram pulando diversos muros e lajes de casas, vindo um deles dispensar uma sacola contendo oito pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

Todos os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.

