PM apreende armas de fogo e drogas na Serra

Nessa quarta-feira (17), militares do 6º BPM obtiveram êxito na apreensão de armas de fogo e entorpecentes nos bairros Jardim Limoeiro e Vista da Serra I, no município da Serra.

Durante patrulhamento tático motorizado no bairro Jardim Limoeiro, a equipe recebeu denúncia anônima informando que indivíduos envolvidos em homicídios ocorridos no bairro São Geraldo estariam escondidos em um albergue localizado na região. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram empreender fuga, sendo detidos. Durante as buscas, foram localizados e apreendidos dois armamentos, sendo uma pistola calibre 7.65, uma pistola calibre .40, com numeração suprimida, além de munições. Dois suspeitos foram detidos.

Em outra ação, no bairro Vista da Serra I, militares receberam informações de que traficantes estariam escondendo entorpecentes em determinada localidade. No local, foram localizados entorpecentes ocultados em três pontos distintos, resultando na apreensão de 1.275 pinos de cocaína, 230 buchas de maconha e 60 pedras de crack. Não houve detidos.

Os envolvidos e materiais apreendidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional para as providências cabíveis. Não houve detidos.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES