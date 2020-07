PM apreende armas de fogo e drogas na área do 9º Batalhão

.

Policiais militares do 9º Batalhão apreenderam neste final de semana, duas armas de fogo e grande quantidade de entorpecentes em Cachoeiro e Vargem Alta.

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Valão na última sexta-feira (17), dois indivíduos tentaram se esconder atrás de um veículo quando avistaram a viatura. Diante a fundada suspeita, a guarnição fez o retorno e abordou os mesmos. Após diligências, foi apreendida uma arma de fogo Taurus 7.65mm municiada com 10 munições calibre 32. Ambos foram conduzidos para a delegacia.

Na mesma data, na praça do distrito em Itaóca Pedra, cinco indivíduos foram abordados e um deles tentou se evadir e dispensar um material contento cocaína, no entanto foi contido. Após diligências com apoio do cão policial Messi, foram arrecadadas 150 buchas de maconha, 70 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, seis buchas de “Skank”, quatro tiras de maconha e R$186,00 em espécie. Um indivíduo foi conduzido.

Já no sábado (18), na zona rural de Vargem Alta, policiais militares prosseguiram até um bar onde havia denúncias de tráfico. Com a chegada da guarnição, três indivíduos se evadiram para uma mata, não sendo possível localizá-los. Atrás do estabelecimento, foi localizada uma espingarda calibre 36 e seis munições do mesmo calibre. O armamento foi entregue na Delegacia em Cachoeiro.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]