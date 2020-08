PM apreende armas de fogo e drogas em Serra

.

Apreensões de drogas e armas foi o resultado dos intensificados patrulhamentos e abordagens realizadas por militares do 6° BPM neste final de semana na Serra.

No domingo (16), durante o patrulhamento no bairro Carapina Grande, militares da Força Tática avistaram um indivíduo que aparentava carregar um objeto em sua cintura. Prontamente foi realizada a abordagem, sendo encontrado um revólver cal .38 com 06 munições intactas. Além da arma de fogo, foram apreendidos 20 pinos de cocaína, encontrados nas proximidades do local.

No bairro Santiago da Serra, militares visualizaram cinco suspeitos parados na esquina de uma praça, e que ao perceberem que seriam abordados fugiram por um beco, não sendo possível localizá-los. Buscas foram realizadas no local, sendo encontrados 77 pinos de cocaína, 82 pedras de crack, 43 buchas de maconha, além de um simulacro de arma de fogo e cápsulas de munições deflagradas.

Na sexta-feira (14), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Hélio Ferraz, militares da Força Tática apreenderam 01 revólver cal .22 e 26 munições do mesmo calibre. Um indivíduo foi detido.

Os materiais apreendidos e os envolvidos nas ações delituosas foram apresentados à Delegacia Regional.