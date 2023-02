PM APREENDE ARMAS DE FOGO E DROGAS EM BAIRROS DA SERRA

Nessa quinta-feira (23), as ações dos policiais militares do 6º BPM resultaram na apreensão de armas de fogo e vasta quantidade de entorpecentes na Serra.

Durante uma Operação no bairro Planalto Serrano Bloco C, militares da Força Tática juntamente com o serviço de inteligência da unidade, conseguiram localizar e apreender 2237 pinos de cocaína, duas sacolas com aproximadamente 100 gramas da mesma substância, 908 pedras de crack, além de rádios comunicadores, balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico, um telefone celular e R$510,00 em espécie. Na ocasião um menor de idade foi apreendido em posse de uma pistola calibre .40 com dois carregadores alongados e 93 munições de mesmo calibre.

No bairro Cidade Nova, equipe da Força Tática realizava patrulhamento tático na região quando visualizaram alguns suspeitos correndo em direção a uma mata. Realizadas as buscas na região, foi encontrada uma mochila contendo uma arma de fogo calibre 12 com 09 munições, além de 64 pinos de cocaína, 42 buchas de maconha, 10 pedras de crack, cinco frascos de loló e R$51,00 em espécie. Um menor de idade foi detido.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados a Delegacia de plantão no município.

