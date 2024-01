PM apreende arma e munições em São Gabriel da Palha

Na manhã desta quarta-feira (24), agentes do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão, juntamente com policiais civis, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Comboni, em São Gabriel da Palha.

Durante as buscas, um homem de 39 anos foi detido. Em posse dele, foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros com mais carregadores e 428 munições calibre 9 mm.

O material e o conduzido foram levados até o departamento policial local.

