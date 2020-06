PM apreende arma e drogas em Vitória

.

Militares da Força Tática do 6º Batalhão apreenderam diversos entorpecentes no bairro Nova Carapina II, na Serra, nessa terça-feira (02). A ação ocorreu após a informação repassada pelo Disque Denúncia que vários indivíduos estariam em posse de arma de fogo na região.

Durante as diligências dois suspeitos foram abordados e com eles foram apreendidos 110 pinos cocaína, 45 buchas de maconha, 30 munições de calibre 380, dois rádios comunicadores e R$389,00 em espécie, além de uma metralhadora do tipo industrial, com dois carregadores.

Os suspeitos detidos foram apresentados na Delegacia Regional de Serra, juntamente com o material apreendido.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]