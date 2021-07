PM apreende arma e drogas em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam arma de fogo, drogas e munições no município de Guarapari, nesta última quarta-feira (07).

Pela manhã, por volta das 11h, policiais militares prosseguiram ao bairro Aeroporto para verificar uma denúncia. Ao chegar, um indivíduo de 34 anos foi abordado em posse de uma pequena quantidade de crack. O suspeito mentiu para os policiais fornecendo um nome falso, mas foi devidamente identificado após verificações. O mesmo já foi preso anteriormente por atentar contra a vida de um policial militar. Em busca nas proximidades do local da abordagem, foi localizado 14 envelopes de cocaína no interior de um padrão de energia. O homem foi detido.

Durante a noite, por volta das 22h, durante o patrulhamento tático no bairro Recanto da Sereia, a guarnição policial avistou três indivíduos em atitude suspeita no interior de um comércio. Após a abordagem policial, foi localizado em posse de um dos abordados um revólver calibre 38 carregado com seis munições e certa quantidade de drogas em seu bolso. Um dos suspeitos afirmou ter mais munições guardadas em sua residência, localizada no mesmo bairro.

Diante dos fatos, os policiais prosseguiram ao local indicado e confirmaram a informação. Além da arma, foram apreendidas 153 pedras de crack, 19 papelotes de cocaína, 17 pedaços de maconha (15g), 18 munições calibre 38, 18 munições calibre 380, 01 coldre velado, R$3.539,00 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial juntamente com os detidos das ocorrências.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]