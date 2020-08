PM apreende arma e drogas em bairros de Cachoeiro

.

Na tarde desta quarta-feira (19), policiais militares do 9º Batalhão apreenderam diversos entorpecentes e recolheram uma arma de fogo. As ocorrências foram registradas no município de Cachoeiro de Itapemirim e resultaram na detenção de duas pessoas.

Em uma ação, a equipe da Força Tática recebeu denúncia que na Rua Renê Nogueira, no Zumbi, estaria ocorrendo disputa de tráfico de entorpecentes e indivíduos portando armas de fogo. No local, os militares apreenderam um menor de 17 anos em posse de um revólver calibre 38 com cinco munições, 35 munições de calibre 380, 26 pinos de cocaína, uma touca ninja, R$650,00 e outros objetos.

Em outra ocorrência, na Rua Luiz Sacramento, no bairro Recanto, a equipe K9 deteve o nacional um homem de 20 anos e com ele recolheu duas pedras de crack. Com a ajuda do cão Messi, os policiais localizaram dois pontos distintos onde estavam escondidas 22 pedras de crack, além de R$125,00 em espécie.

Os materiais apreendidos foram entregues na delegacia local juntamente com os conduzidos.

