PM apreende arma e detém jovem em Aracruz

Nesta segunda-feira (13), as equipes de Força Tática efetuaram a prisão de um jovem de 24 anos que tentou se evadir das guarnições portando um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre, no bairro Itaputera, em Aracruz.

As equipes notaram que o jovem, ao perceber a presença dos militares, fugiu para o quintal de uma casa com uma arma em punho. Foi realizado o cerco no local e dado voz de prisão ao indivíduo, que foi detido e encaminhado juntamente com o material apreendido para o Delegacia de Polícia Civil de Aracruz.

