PM apreende arma de fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Policiais militares do 9º Batalhão apreenderam, na noite de quinta-feira (25), uma arma de fogo no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim.

Na ação, militares seguiram para a Rua Felício Chamon para averiguar denúncia relacionada a uso de entorpecentes. Durante o patrulhamento, foi abordado um indivíduo em atitude suspeita, e com ele foi encontrado um revólver calibre 32 da marca Tanque, modelo Especial, oxidado, municiado com quatro munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre, além de dois pinos de cocaína, sete buchas de maconha e R$ 10,00 em espécie.

O indivíduo foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim junto ao material recolhido.

