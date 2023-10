PM APREENDE ARMA DE FOGO E ENTORPECENTES NA SERRA

Nesse sábado (28), militares da Força Tática do 6º BPM lograram êxito ao apreender uma submetralhadora, munições e variada quantidade de entorpecentes.

A exitosa apreensão ocorreu no final de semana, quando militares da Força Tática receberam a informação de que no bairro Serra Dourada III, traficantes estariam utilizando determinada casa como ponto de venda de entorpecentes. Prontamente as equipes prosseguiram ao local e conseguiram encontrar e apreender uma submetralhadora calibre 9 milímetros, munições do mesmo calibre, além de dinheiro e variada quantidade de entorpecentes.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão do município.

