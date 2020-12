PM apreende arma de fogo e entorpecentes em Guarapari

Na tarde dessa terça-feira (22), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam arma e drogas em Guarapari.

Em uma ação, por volta de 17h, policiais militares em cumprimento de Mandado de busca e apreensão no bairro Camurugi, localizaram um revólver calibre 38, 30 munições do mesmo calibre e uma balança de precisão.

Por volta de 17h20min, militares receberam a informação de que um homem estaria comercializando entorpecentes no bairro Elza Nader. Ao abordarem um indivíduo com as características passadas, encontraram trinta buchas de maconha e R$ 62,70.

Todos os detidos nas ocorrências e os materiais apreendidos foram encaminhados ao departamento policial de Guarapai.

