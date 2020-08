PM apreende arma de fogo e drogas em Cachoeiro

.

Nesta quinta-feira (06), policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo conduziram à delegacia um homem de 25 anos com arma de fogo e drogas. A ação ocorreu no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Após receber informações, os militares prosseguiram ao bairro e realizaram abordagem a um indivíduo em atitude suspeita, e que segundo denúncia estaria portando uma arma de fogo. Durante as buscas, foi encontrado com ele um revólver calibre 32, com seis munições do mesmo calibre, além de nove buchas de maconha e uma pedra de crack.

O homem foi conduzido e entregue à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim junto ao material apreendido.

