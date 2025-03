PM apreende arma de detém três armas em São Mateus

Neste domingo (30), o 13º Batalhão da Polícia Militar realizou a apreensão de uma arma de fogo na cidade de São Mateus. Três pessoas foram detidas na ação.

Os militares receberam informações de populares de que um grupo com quatro indivíduos estaria portando armas de fogo e teria acabado de entrar em determinado veículo por aplicativo. Foi realizado o acompanhamento e, em seguida, a abordagem aos suspeitos, sendo encontrado com um deles uma pistola calibre 9mm, 16 munições do mesmo calibre e R$3.431,00 em espécie.

A operação, que começou em Guriri e terminou no bairro San Remo, contou com o apoio de diversas viaturas da 1ª Companhia. Ao todo, três pessoas foram presas e encaminhadas, juntamente com o material apreendido, ao plantão policial.