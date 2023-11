PM apreende 26 tabletes de maconha, armas de fogo e munições em Linhares

Nesta segunda-feira (06), as equipes do 12° Batalhão de Polícia Militar em uma ação conjunta com a Polícia Civil, resultou na apreensão de armas de fogo, munições e uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Interlagos.

A operação foi realizada em resposta a uma denúncia anônima que indicava a presença do gerente do tráfico de drogas da região, armado em frente a uma residência na avenida Luís de Camões.

Ao chegarem ao local, os militares visualizaram o indivíduo mencionado na denúncia. Diante da iminente abordagem, o suspeito tentou se evadir, mas foi posteriormente detido, juntamente com uma mulher. Durante a ação, as equipes lograram êxito em apreender 26 tabletes de maconha, um tablete de cocaína, um tablete de crack, três pedaços de maconha, quatro buchas de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de maconha, 115 pedras de crack, uma pistola Jericho II 9mm com numeração raspada, dois carregadores de pistola 9mm, uma pistola CM9 9mm com numeração raspada, dois carregadores de pistola 9mm, três celulares, 37 munições calibre 9mm, uma capa de colete balístico, duas placas balísticas, dois cadernos com anotações do tráfico, dois relógios, duas balanças de precisão, uma faca machadinha, um corta frio e o valor de R$ 6.545,00 reais em espécie.

Os conduzidos juntamente com os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares para adoção de medidas cabíveis.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES