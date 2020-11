PM apreende 230 frascos de loló em Goiabeiras

Na última sexta-feira (06), militares da 2ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizaram patrulhamento embarcado na foz do Rio Doce, no município de Linhares.

A ação resultou na apreensão de 17 redes de emalhar totalizando aproximadamente 2.500 metros lineares, além de duas âncoras. Foram encontrados emalhados nas redes aproximadamente oito quilos de pescados, que foram soltos no mesmo local. Os proprietários das redes não foram localizados.

Os materiais foram apreendidos por estarem em desacordo com o art. 34 da lei federal 9.605/98 e com a Portaria Sudepe nº 681 de 28 de dezembro de 1967, a qual proíbe colocar artes de pesca fixas ou flutuantes nas zonas de confluência de rios, lagoas e corredeiras.

Os materiais recolhidos foram entregues na 16º delegacia regional de Linhares para as medidas cabíveis.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]