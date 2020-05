PM apreende 17 pés de maconha em Viana

.

Policiais militares da 11ª Companhia Independente e Equipe do K9 da 13ª Companhia Independente, em uma operação realizada na noite desta quinta-feira (28), no bairro Ipanema, em Viana, detiveram duas pessoas e apreenderam uma arma de fogo, drogas, balança de precisão e munições.

Após denúncias informando sobre tráfico de drogas e pessoas armadas no bairro Ipanema, os militares, juntamente com o Cão Jaffar, foram ao local e durante cerco a pé visualizaram duas pessoas realizando tráfico de drogas e portando arma de fogo.

Após a abordagem e busca pessoal, dois jovens de 21 e 19 anos foram detidos com uma espingarda calibre 12, 11 munições do mesmo calibre, dois aparelhos celulares, 72 papelotes de cocaína, nove buchas de maconha, 13 bolas de haxixe, 50 pedras de crack e balança de precisão.

Um dos detidos figurava no topo da lista dos mais procurados de Viana, com um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele é considerado um dos líderes do tráfico de drogas do bairro Ipanema, e também é acusado de cometer o triplo homicídio que ocorreu no bairro Jucu, em janeiro de 2019.

Os dois indivíduos foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, juntamente com todo material apreendido.

