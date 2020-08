PM apreende 13,5 kg de maconha com falso motoboy em Vila Velha

.

Na noite do último sábado (15), quando realizavam a Operação Presença III, policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão receberam informações de que um traficante de 25 anos estava se disfarçando de motoboy para comercializar drogas em grandes quantidades nas bocas de fumo de Vila Velha.

Os militares passaram a monitorar a região e, ao abordar um suposto entregador de aplicativo, encontraram 10 tabletes de 500 gramas de maconha cada na mochila térmica. Ao ser indagado sobre as drogas, o traficante confessou que usava o disfarce para não ser parado pela Polícia. Em sua residência, a PM encontrou mais 16 tabletes da droga, além de algumas buchas e R$ 234,00.

O comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Marques, parabenizou as equipes empenhadas na Operação Resposta III, principalmente a Força Tática, que realizou a apreensão. O oficial reforça a necessidade da participação da população nestas ações denunciando os esconderijos dos fugitivos da justiça, além da localização de armas e drogas e identificação dos indivíduos responsáveis pelas ações criminosas em Vila Velha.

“Todas as denúncias que tem chegado através do telefone 181 e do telefone 190 estão sendo apuradas pelas equipes e estamos fazendo uma varredura intensiva nos locais informados anonimamente”, relata o comandante. O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

