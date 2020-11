PM apreende 123 pedras de crack em Vila Valério

Nesta quarta-feira (18), policiais militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão apreenderam uma arma de fogo e recuperaram uma motocicleta furtada, nos municípios de Pinheiros e Boa Esperança.

No bairro Jardim Planalto, em Pinheiros, a equipe do Serviço Reservado se deparou com um indivíduo que ao visualizar a viatura policial, tentou fugir para dentro de uma residência, sendo alcançado e abordado. Durante as buscas os militares encontraram um revólver calibre 38, municiado com seis munições do mesmo calibre, além de mais munições e três pedras de crack que estavam escondidas em um buraco na parede.

Em Boa Esperança, os militares da radiopatrulha foram informados que dois indivíduos estariam em uma motocicleta Honda CG Titan na saída da cidade e, segundo informações a moto teria acabado de ser furtada no interior de Nova Venécia. A equipe policial foi até o local e avistou os suspeitos, os quais foram abordados e detidos.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil dos municípios.

