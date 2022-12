PM APOIA ENTREGA DE DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES E IDOSOS EM GUARAPARI

Na última semana, policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari, apoiaram a entrega de doações arrecadadas durante a Campanha Adote um Idoso, que aconteceu durante todo o mês de dezembro.

A campanha arrecadou fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis, que foram distribuídos para cerca de 60 famílias carentes do município, além de presentes para as crianças. As fraldas geriátricas foram entregues em dois abrigos para idosos: o Asilo Cantinho da Dinda, no bairro Condados, e o Recanto da Vovó, em Cachoeirinha. Aproximadamente 69 idosos receberam as doações e presentes de Natal.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão da PM, destacou a parceria com a ABAI (Associação Beneficente Adote um Idoso): “Somos gratos por poder participar de ações como esta, que promovem a solidariedade entre a comunidade local. Estamos sempre disponíveis para auxiliar iniciativas assim”, afirmou o comandante. A idealizadora do projeto, Jailza Rodrigues, agradeceu o apoio da Polícia Militar em Guarapari: “Nosso muito obrigada, sem o apoio de vocês não seria possível concluir essa missão de levar o bem”.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES