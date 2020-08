PM é acionada para intervir em grande aglomeração no município de Irupi

.

O Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, realizou uma visita técnica a unidades do sul do Estado nessa última sexta-feira (21), dando prosseguimento ao seu plano de comando, onde foi proposto importantes reestruturações e reformas das unidades.

Iniciando pelo 9º Batalhão de Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, o Comandante-geral foi recepcionado pelo comandante da unidade Tenete-coronel Fabrício da Silva Martins e seus oficiais, onde inspecionou toda a estrutura física da unidade com o objetivo de diagnosticar necessidades de mudanças e melhorias na sede da unidade para viabilizar melhorias.

No auditório Luiz Abel Monteiro, o tenente-coronel Fabrício fez a apresentação da unidade sob seu comando, evidenciado seu efetivo, sua missão e projetos diante das diretrizes do comando geral da instituição e do planejamento estratégico. Na oportunidade foram debatidos aspectos relevantes para mudanças na unidade.

Em sua fala, o tenente-coronel Fabrício registrou a imensa satisfação em estar recebendo o mandante-geral e demais militares para debater uma pauta tão importante para a PMES e para sociedade capixaba, tendo finalizado com algumas observações de interesse da unidade.

O comandante-geral, coronel Caus, pontuou vários assuntos de interesse institucional e fez recomendações para operações realizadas pela unidade. Por fim, fez atualizações inerentes à tramitação de todo o processo de reforma e manutenção das unidades da PM, dentre elas o 9° Batalhão.

Ainda na oportunidade, o Coronel Douglas Caus realizou uma visita a 3ª companhia do 9º batalhão, localizada no município de Castelo. O 9º Batalhão é responsável pelos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta.

Dando continuidade à visita técnica, o coronel Caus, prosseguiu para o 3° BPM, em Alegre, onde foi recepcionado pelo comandante da Unidade Tenente-coronel Luciano Silva Suave e seus oficiais e praças. A visita também teve o objetivo de reunir informações e dados para subsidiar e direcionar a construção de seu plano de comando, ouvindo e sendo ouvido por seus comandados, fortalecendo assim um vínculo de gestão.

O coronel Douglas Caus conheceu as instalações físicas e estruturais da unidade, que é responsável pelo policiamento da maior parte da Região do Caparaó, presente nos municípios de Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.

O tenente coronel Luciano, comandante do 3º batalhão, destacou o grande desafio enfrentado pelos policiais militares em nossa região para realizar as ações de garantia da lei e da ordem, uma região limítrofe com outros dois estados (RJ e MG), com ações em áreas urbanas e regiões rurais extensas, com relevo e acesso irregular em determinados locais.

Apresentou o efetivo, os índices de apreensões, sua área de atuação, as ações em andamento e as parcerias em projetos sociais, lançando a importância do retorno em nossa região do PROERD que visa à prevenção ao uso de drogas, suas consequências Penais e Sociais e também o ciclo de palestras “As Consequências Penais e Sociais do Uso de Drogas”, aplicado para jovens e adolescentes. Ambos projetos parados em virtude da pandemia do Covid-19.

Após conhecer as realidades do Batalhão, o comandante-geral prosseguiu ao município de Guaçui para conhecer a realidade da 2ª Companhia do 3º BPM, onde verificou a necessidade de melhoria das instalações, colocando como uma de suas prioridades, a melhoria da Companhia de Guaçui, dando melhores condições de trabalha ao policial militar, onde a será melhor a recepção da comunidade.

Após a visita na 2ª Cia, o comandante-geral foi até ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, para visitar o 1º Sargento PM da Reserva Remunerada Hercules da Silva Oliveira, que estava realizando tratamento de Hemodiálise e havia ficado internado por dois meses por ter contraído o Covid-19 e saiu vitorioso dessa batalha.

O 3°Batalhão que atua numa região distante da capital e de grandes centros urbanos assume uma dimensão diferenciada, pois juntamente com os Bombeiros, somos para a população do Caparaó uma referência da presença do Estado em situações de emergência e calamidades. Esta proximidade com uma comunidade atuante e parceira na região traz um envolvimento social intenso que administramos lado a lado com as ações de segurança Pública.

