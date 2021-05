Bruna Giorgi Plutão retrógrado: o que precisa ser revisto e enfrentado

Do dia 27 de abril a 6 de outubro de 2021, Plutão – o Planeta das profundezas e poder – ficará retrógrado. Mas, definitivamente, não precisamos nos desesperar com este trânsito que pode, sim, nos ajudar no autoconhecimento e reflexões que nos fazem seguir em frente.

Desde 2008, Plutão transita no signo de Capricórnio, se despedindo apenas em 2024. Portanto, é um local astral em que estamos acostumados a vivenciar a potência plutônica, bem como sua retrogradação que ocorre por seis meses todos os anos. Apesar de já conhecermos esse trânsito, cada retrógrado tem o potencial de nos trazer um novo crescimento.

A áreas mais afetadas

Plutão rege a: psicologia, poder, regeneração e a mente subconsciente. Basicamente, Plutão governa tópicos tabus que se escondem sob a superfície e sobre os quais é difícil falar. Quando ele retrocede, temos a oportunidade de revisar tudo o que aprendemos ou vivenciamos sobre esses assuntos nos seis meses anteriores, enquanto o planeta se movia direto.

Onde está o poder?

Este trânsito nos pede para olhar para onde nosso poder está sendo desafiado. Como Plutão está em Capricórnio, estamos lidando com questões que envolvem negócios, estrutura, tradições conservadoras e estabilidade, tanto no nível individual quanto coletivo.

Plutão é conhecido por Planeta da Destruição e não é à toa. Ele usa o seu poder para implodir qualquer coisa que não seja autêntica. Mas essa “destruição” pode ser pensada como autoconhecimento.

Você viu?

Poder de nos autoconhecer

Felizmente, esse retrógrado nos dá a energia para trabalhar em nós mesmos – da qual precisaremos, já que estaremos enfrentando algumas verdades sobre nós mesmos. É importante que sejamos honestos e nos responsabilizarmos mais por nossa própria vida.

Plutão é um planeta que nos impulsiona a evoluir, mas, quando retrocede, há atrasos em avançar com as mudanças necessárias. Os problemas serão expostos, mas a forma como iremos corrigi-los não será tão rápida como de costume. A chave é paciência. É o momento de pensar e refletir.

Plutão retrógrado tem tudo a ver com mudanças lentas e transformacionais. Portanto, agora é a hora de perguntar a si mesmo o que precisa ser revisto em sua vida e enfrentar o problema de frente.