Plus size: dicas de ouro para você não errar nas compras on-line

Resumo O mercado da moda não costumava fabricar muitas peças fora da numeração considerada padrão

Com a internet, as lojas começaram a ser mais inclusivas

Para comprar on-line, você precisa saber a sua numeração e se bate com as medidas da loja

Além de ver a numeração, pesquise o tecido do material e veja os comentários sobre a loja para ver se é confiável

O mercado de moda plus size está em ascenção no Brasil. Para ter uma ideia, só em 2019, o mercado de moda plus size teve um crescimento de 8% e arrecadou mais de R$7 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Vestuário.

“Está rolando um movimento forte de novas marcas nas plataformas digitais, que vestem todos os tipos de corpos e isso é muito bacana. A visibilidade que o Instagram trouxe ao mostrar mulheres reais com corpos reais fez com que muitas novas marcas surgissem. O Instagram abriu portas para o assunto corpo livre e vem inspirando muitas mulheres a se aceitarem como são”, explica a personal stylist Andrea Muniz.





Dicas para comprar online

Para não passar pelo perrengue de comprar uma roupa do tamanho errado, , Muniz explica que na hora de comprar é importante conhecer as medidas e a tabela da marca para cada tamanho. Assim fica mais fácil acertar na hora da compra.

Ela aconselha você não ter vergonha de perguntar para essas lojas sobre a numeração, o material e outros detalhes da roupa (por exemplo, se o tecido fica transparente). Também é bom conferir os comentários para ver se a loja é confiável, as roupas são boas e se os clientes ficaram satisfeitos.

Compre no seu estilo

Outra dica importante é: compre roupas que você se sinta bem e que você saiba que vai usar. “Tanto no digital quanto nas lojas físicas, é interessante que a mulher tenha segurança do seu próprio estilo, dessa forma as chances de errar na compra são bem menores”, diz.

Pensar se a peça que vai ser adquirida combina com pelo menos mais 3 peças do seu armário também é uma boa. “Já pensou comprar uma peça e depois descobrir que precisa comprar outra para usar com ela pois ela não coordena com nada que se tem no armário?”.

Roupas da moda

A pandemia trouxe com ela um desejo maior pelo conforto. Estão em alta peças com tecidos mais confortáveis como moletons, sedinhas, linho, algodão, entre outros, assim como modelagens mais folgadinhas. Podemos observar isso pelos jeans que estão bombando, que estão mais amplos: pernas retas, mom jeans e pantalona.

“As mulheres gordas precisam entender que o estilo é tudo e que se usar tal peça faz sentido para o estilo dela, está tudo certo! Pensar nas partes do corpo que mais se gosta e começar a se vestir valorizando essas partes é ótimo. Esqueça isso de começar a se vestir pensando nas partes do corpo que deseja disfarçar”, diz.

Outra recomendação é chamat a atenção pras partes do corpo que você mais curte (com acessórios, cores, peças de roupa). Além disso, a personal stylist diz que as peças coringas que não podem faltar são: maxi coletes, blazers, jaquetas, casaquetos, cardigans – que são a cereja do bolo na montagem dos looks.

Se usados abertos, criam duas linhas verticais que ajudam a alongar a silhueta. Sapatos com bico fino também alongam. Acessórios são fundamentais e super válidos!

“Mas é importante falar aqui que não existem peças-chaves que sirvam pra todo mundo, isso é furada. Cada pessoa com seu estilo próprio, não só de vestir, mas também estilo de vida que se leva, irá proporcionar o estilo próprio para suas“peças-chaves que podem e provavelmente serão diferentes das amigas e familiares”, encerra.