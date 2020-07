Plenário aprova PL que assegura formação de concursados

.

Os deputados aprovaram o retorno dos cursos de formação profissional que fazem parte de concursos públicos para ingresso em carreiras da área de segurança do Estado. O Projeto de Lei (PL) 363/2020 reconhece esses cursos como atividade essencial mesmo em períodos de emergência de saúde, como a pandemia do novo coronavírus, que suspendeu diversas atividades. A matéria aprovada na sessão desta terça-feira (28) é de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL).

Durante a tramitação, a proposta recebeu emenda substitutiva assinada pelo autor e pelo deputado Dary Pagung (PSB), líder do governo. Além de relacionar o PL a normas estaduais e federais que tratam da pandemia, o texto substitutivo determina que cabe ao Executivo regulamentar as medidas necessárias para a realização de aulas presenciais do curso de formação. Em plenário, a proposta tramitava em regime de urgência e não recebeu votos contrários. O PL foi analisado pelas comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças.

O autor da matéria destacou a necessidade de aumentar o efetivo policial. “Muitas delegacias da Grande Vitória estão fechadas. Na capital, é o caso da delegacia do Centro de Vitória, de Jucutuquara e de São Pedro, por exemplo. No interior isso também acontece. Com esse projeto os concursos não serão interrompidos durante a pandemia. Isso é fundamental para a área da segurança pública que já sofre com grande defasagem no número de servidores”, disse Bahiense.

O deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) também falou sobre a matéria. “Existe um déficit de servidores na Polícia Civil e Militar do Estado. Esse projeto de lei certamente atende ao interesse público porque nós vamos ter mais servidores da área da segurança e esses processos de seleção não ficarão paralisados”, registrou o parlamentar.

“Essa medida vai dar mais segurança às pessoas que estão em processo de avaliação por concurso público. Houve uma compreensão e diálogo com o governo sobre a importância dessa matéria”, destacou o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

Os deputados também aprovaram outra iniciativa relacionada à área da segurança pública. O PL 402/2020, do Executivo, concede crédito especial no orçamento deste ano, no valor de R$ 7,3 milhões, para ações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O montante será destinado à capacitação e treinamento de recursos humanos; construção, reforma e padronização e atuação integrada de unidades de segurança; modernização e reaparelhamento de centros operacionais e setor administrativo. O projeto foi analisado pelo colegiado de Finanças.

Cosméticos orgânicos

O plenário também aprovou o PL 417/2020, do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que obriga estabelecimentos que comercializam produtos orgânicos, naturais ou veganos a prestarem informações aos clientes sobre modo de uso, efeitos e composição. A legislação vale para produtos de uso pessoal, como cosméticos e artigos de higiene. O PL tramitava em regime de urgência e foi analisado pelas comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Finanças. Em Plenário, a matéria não recebeu votos contrários.

Confira como ficou a pauta de votação: