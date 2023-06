Pleno escolhe lista tríplice de juristas para preenchimento de vaga do TRE-ES

Em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (22), o Colegiado do Tribunal Pleno escolheu os nomes de três juristas para compor a lista tríplice para o preenchimento de uma vaga de juíza ou juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), conforme o Edital nº 09/2023, publicado no Diário da Justiça no dia 12 de maio.

Compõem a lista: o advogado Bruno José Calmon Du Pin Tristão Guzansky, escolhido com 25 votos, e as advogadas Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela e Luciana Mattar Vilela Nemer, respectivamente com 24 e 23 votos.

Agora, a lista tríplice formada será encaminhada ao TRE-ES, que a envia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que, por sua vez, remete a lista para a Presidência da República, responsável por indicar um dos três nomes para ocupar a vaga.

