Pleno compõe lista tríplice para cargo de juiz substituto da classe dos juristas do TRE-ES

Em sessão ordinária desta quinta-feira, 18, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Tjes), sob a presidência do desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, escolheu os candidatos à vaga de juiz substituto da classe dos juristas do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em substituição ao doutor Josmar de Souza Pagotto, que encerra seu 1º biênio no próximo mês e busca a recondução ao cargo.

Após examinarem o currículo dos candidatos inscritos, os desembargadores selecionaram os advogados Josmar de Souza Pagotto, para o 2º mandato com 17 votos, Luciana Mattar Vilela Nemer, com 18 votos e Paulo Reis Finamore Simoni, com 17 votos, para compor a lista tríplice.

Com a seleção do Pleno concluída, os três nomes serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, a lista será enviada ao presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, que decidirá o ocupante do cargo destinado no TRE-ES.

A votação aconteceu durante a análise da pauta administrativa do colegiado.

Vitória, 18 de junho de 2020

