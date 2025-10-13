Política
Plenário aprova sete projetos de deputados em sessão extra
Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (13) sete propostas de origem parlamentar. As iniciativas, que contavam com pareceres de todas as comissões pelas quais passaram, precisavam de aprovação de redação final ou aprovação simbólica terminativa em plenário. As matérias foram discutidas durante sessão extraordinária.
A pauta da sessão extra foi encabeçada pelo Projeto de Lei (PL) 652/2025, do governo do Estado, que tramita em urgência, e autoriza o Executivo a realizar empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 350 milhões. A operação, dentro dos programas BNDES Invest Impacto e Fundo Clima, é direcionada a obras de infraestrutura no litoral do estado para evitar desastres naturais.
No entanto, como o PL 652 carece de informações oficiais sobre onde, como e quem fará os investimentos, o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), baixou o projeto de pauta em diligência. “Devolvendo a matéria para o governo anexar onde serão feitos os investimentos”.
A decisão foi apoiada por alguns deputados, entre eles Iriny Lopes (PT), que considerou o texto com “pouquíssimas informações”, e Lucas Polese (PL), que defendeu a necessidade dos parlamentares terem dimensão do que será votado sem “assinar cheque em branco”. O líder do governo, deputado Vandinho Leite (PSDB), reconheceu o que chamou de falha, e durante a sessão elencou obras que seriam englobadas com o recurso.
Projetos aprovados
Uma das matérias aprovadas durante a sessão extraordinária foi o PL 87/2021, de Iriny Lopes, que estabelece programa estadual de incentivo à implantação de hortas comunitárias medicinais em comunidades urbanas e rurais no Estado.
O PL 87 foi acolhido com emenda modificativa da Comissão de Finanças, que estabelece ao Poder Executivo a capacidade de regulamentar a legislação no que couber. Já outra emenda, da Comissão de Justiça, suprimiu parágrafo que colocava às instituições a função de captação de recursos e suprimiu ainda o artigo 8º, que vedava o uso de agrotóxicos nas hortas.
Outra matéria aprovada com emenda modificativa da Comissão de Justiça foi o PL 23/2023, da deputada Janete de Sá (PSB), obrigando a instalação de placas informativas sobre o abandono de animais em rodovias estaduais e em concessão. A alteração especifica que a obrigação só valerá para contratos novos, celebrados após a vigência da lei proposta.
Envolvendo a segurança dos cidadãos, o Plenário apoiou o PL 492/2022, da deputada Raquel Lessa (PP), para a instalação de detectores de metais nas escolas do estado. A matéria foi aprovada com emenda estabelecendo textualmente que a regra vale para escolas públicas estaduais e particulares. Apensados, por tratarem de assunto similar, estavam os PLs 268/2023 (Alcântaro Filho/Republicanos), 269/2023 (Delegado Danilo Bahiense/PL), 275/2023 (Adilson Espindula/PSD) e 319/2023 (Pablo Muribeca/Republicanos).
Também foi aprovado simbolicamente pelo Plenário o PL 113/2023, do deputado Denninho Silva (União), que institui programa de apoio às vítimas de abuso sexual ou de discriminação durante a prática de atividades desportivas.
Patrimônios
Durante a sessão desta segunda foram aprovadas duas iniciativas que reconhecem patrimônios culturais capixabas. Uma delas é o PL 235/2024, de Coronel Weliton (PRD), que declara patrimônio cultural material o Socol de Venda Nova do Imigrante.
Ainda na seara da cultura, foi aprovado o PL 371/2023, do deputado Sergio Meneguelli (Republicanos), declarando patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a Festa do Imigrante Polonês realizada no Município de Águia Branca.
Linguagem simples
Também teve aval do Plenário o PL 174/2024, do deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), que institui a Política Estadual de Linguagem simples a ser observada pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado.
A matéria foi acolhida com emendas da Comissão de Finanças com o objetivo de adequar as definições do texto legal para não configurar inobservância dos limites do Legislativo, bem como ampliar prazos para órgãos e entidades definirem responsabilidades e implementarem a política.
Todos os projetos aprovados seguem agora para análise do governador Renato Casagrande (PSB), que pode sancionar ou vetar – totalmente ou parcialmente – as propostas.
Discursos
Durante a sessão desta segunda-feira alguns deputados usaram a tribuna do Plenário Dirceu Cardoso para manifestar apoio ao movimento de greve de diversas categorias estaduais. Citando a aprovação recente de melhor carreira para delegados da Polícia Civil (PCES), o deputado Coronel Weliton cobrou isonomia do Poder Executivo com todas as forças policiais e de tratamento a todos os servidores públicos.
O deputado João Coser (PT), também declarou apoio à pauta das categorias por reajustes. “Nós sabemos que os trabalhadores precisam ser escutados e valorizados. Aqueles servidores que estão lá na ponta, que prestam serviços para população”.
Já o parlamentar Engenheiro José Esmeraldo (PDT) direcionou sua fala aos representantes da Polícia Científica presentes nas galerias do plenário, que também cobram estruturação de carreira. Para Esmeraldo, “quando quer se faz”.
A deputada Camila Valadão (Psol) defendeu a continuidade das negociações, dizendo que “o movimento grevista é fundamental”. A parlamentar lembrou que o ES tem o menor gasto do país com servidores, que os reajustes concedidos nos últimos anos foram abaixo da inflação e o ES tem condições superavitárias para atender o pleito. Para Camila, não existiria “justiça orçamentária” ou “justiça fiscal” sem valorização de servidores.
São Mateus
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios
A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Capixabas disputam o Mundial de Triathlon na Austrália com apoio do Voe Atleta
A cidade de Wollongong, em Nova Gales do Sul, na Austrália, será o palco do Campeonato Mundial de Triathlon Sprint...
Ceasa divulga pregão para contratação de serviços de limpeza
Na última sexta-feira (10), foi publicado o “Pregão Eletrônico Nº 004/2025” no site oficial da Centrais de Abastecimento do Espírito...
Governo autoriza início das obras de reconstrução do Polentão em Venda Nova do Imigrante
O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, neste domingo (12), a Ordem de Serviço para a reconstrução do Centro de...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
12º BPM realiza prisões e apreensões em Linhares
Durante operação da Força Tática na madrugada de sexta-feira (10), em Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, militares cumpriram...
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação na Praia da Costa
Na tarde da última sexta-feira (10), policiais civis do 6º Distrito Policial de Vila Velha prenderam em flagrante um homem...
DHPP apreende arma utilizada em homicídio em Nova Venécia
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Thaila Ayala e Renato Góes fazem trilha com os filhos no Dia das Crianças: Feliz Feliz’
Thaila Ayala, 39 anos, e Renato Góes, 38, resolveram promover uma aventura para os filhos no Dia das Crianças, celebrado...
Virgínia Fonseca celebra Dia das Crianças com filhos em passeio de barco: ‘Especial’
A apresentadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, aproveitou o Dia das Crianças em clima de desconexão total, dedicando toda a...
Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘
A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com...
POLÍTICA
Educação aprova projetos voltados à inclusão e segurança em escolas
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou, na reunião desta segunda-feira (13), uma série de projetos voltados à...
Finanças define data para prestação de contas da Secretaria da Fazenda
A Comissão de Finanças marcou para a próxima segunda-feira (20) a audiência pública de prestação de contas quadrimestral do secretário...
Perfuração de poço é descartada como causa para afundamento de solo
O afundamento de solo constatado pela Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa (Ales) em visita técnica a Rio Novo...
Esportes
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão
O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...
