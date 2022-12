Plenário aprova propostas de isenção de impostos

Os deputados estaduais aprovaram dois projetos de lei (PLs) que visam baratear o custo do pão francês e de um medicamento usado no tratamento de fibrose cística. Essas duas iniciativas estavam no rol de 16 matérias encaminhadas pelo governo e votadas em sessão extraordinária nesta terça-feira (20).

Para baixar o valor dos produtos, as propostas mexem na regra do ICMS (Lei 7.000/2021). O PL 447/2022 concede isenção do imposto nas operações internas de saída de pão francês aos contribuintes do Simples Nacional.

Pela matéria, o popular pão de sal é caracterizado como alimento obtido pelo cozimento da massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal. Outra condição para ser alcançado pelo benefício é que seja produzido com o peso de até 1 kg.

O governador Renato Casagrande (PSB) explica, no texto, que a ideia é eliminar a “desigualdade concorrencial e de tratamento tributário” existente na própria Lei do ICMS.

Já o PL 470/2022 isenta de ICMS remédios usados contra a fibrose cística, uma doença que afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. A proposição formaliza no Espírito Santo um convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Mais isenções

Os parlamentares também acataram o PL 462/2022. A proposta aumenta de R$ 70 mil para R$ 100 mil o valor dos automóveis que poderão ser adquiridos por pessoas com deficiência e ficarão isentos de IPVA. O governador justifica que a medida está alinhada com a decisão do governo federal.

O PL 491/2022 prorroga por 10 anos (até 2032) o período de isenção do ICMS de participantes do Programa de Geração de Energias Renováveis do Espírito Santo (Gerar). O encerramento do benefício está previsto para 31 de dezembro deste ano.

O programa foi instituído pela Lei 11.253/2021 e contempla os responsáveis por unidade consumidora com microgeração e minigeração distribuída de energia solar fotovoltaica. A inciativa também inclui a geração de energia eólica com aproveitamento dos ventos do litoral e a partir do uso da biomassa.

Todas essas matérias receberam parecer favorável do deputado Gandini nas reuniões conjuntas das comissões de Justiça de Finanças. O PL sobre remédio de fibrose cística passou ainda pelo colegiado de Saúde.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES