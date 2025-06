Plenário aprova medida para amparar grávidas menores de 14 anos

Na sessão ordinária desta terça-feira (24) os deputados estaduais aprovaram 13 matérias em regime de urgência, além de outros três projetos em caráter terminativo. Dentre as matérias aprovadas estava o Projeto de Lei (PL) 604/2024, do Delegado Danilo Bahiense (PL), que obriga a comunicação da existência de gravidez de menores de quatorze anos ao Ministério Público, à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar.

O projeto foi analisado pelas comissões de Justiça, Proteção à Criança e ao Adolescente, Educação, Saúde e Finanças, tendo em anexo o PL 185/2025 de Alcântaro Filho (Republicanos). O texto teve emenda da Procuradoria acolhida que busca evidenciar a obrigatoriedade tanto para profissionais e estabelecimentos públicos quanto para privados, seja de saúde ou de educação, além de profissionais de assistência social estadual.

Após a aprovação da matéria, o autor do projeto agradeceu e explicou a motivação da proposta. O assunto incomodou o mandato ainda em 2021, quando Bahiense presidiu a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, e se deparou com dados do ano anterior.

“Em 2020 nós tivemos 308 partos de meninas de 10 a 14 anos. O então deputado Rafael Favatto fez um parto de uma menina de 12 anos, do segundo filho. O então deputado Doutor Hércules fez um parto de uma de 14 anos, terceiro filho. Todas elas vítimas de estupro. Nós cobramos naquela ocasião dos delegados, e também do MP, a instalação de inquéritos policiais e houve uma redução considerável”, lembrou.

“Hoje tem um pouco mais de 150 casos, mas ainda é muita coisa. Precisamos realmente que as autoridades tenham conhecimento para que reduza esse hediondo crime”, defendeu.

Fotos da sessão

Visita íntima

Durante os debates desta terça, um tema acabou rendendo mais discussões: a proibição de visitas íntimas em presídios para condenados por crimes contra a dignidade sexual, com sentença transitada em julgado. O tema é objeto do PL 586/2024, de Lucas Polese (PL), aprovado nas comissões de Justiça, Segurança, Direitos Humanos e de Finanças.

Apensado ao PL 586 estava o PL 633, do mesmo deputado, que regula o benefício da visita íntima apenas para presos e visitantes com bom comportamento, por meio de ato da direção do estabelecimento prisional. O texto final foi aprovado com emenda da Procuradoria dando 45 dias de prazo para a possível legislação entrar em vigor.

Durante a discussão do PL 586, a deputada Camila Valadão (Psol) criticou a matéria e considerou a mesma com vícios de constitucionalidade, pois, em sua opinião, seria tema de execução penal – competência federal de legislar. Em resposta, Polese defendeu que sua iniciativa versa apenas sobre direito penitenciário, tipo de regulamentação possível em âmbito estadual.

Telemarketing

O Plenário também aprovou a proibição de ações de telemarketing via ligação telefônica realizada por robôs. O PL 447/2023, do parlamentar Sergio Meneguelli (Republicanos), recebeu emenda da Procuradoria da Ales retirando dispositivo que estabelecia prazo para o Executivo estadual regulamentar a proibição. Por já ter aval de Justiça, o projeto foi analisado pelos colegiados de Defesa do Consumidor e de Finanças.

Também de Meneguelli, foi aprovado o PL 264/2023 que proíbe, independentemente da finalidade, caiar, pintar e pichar troncos e galhos de toda e qualquer árvore em vias públicas do Estado do Espírito Santo. Com parecer favorável do colegiado de Justiça, o aval do Plenário veio após aprovação das comissões de Meio Ambiente e de Finanças.

Saúde

Também em urgência, o PL 149/2024, da deputada Janete de Sá (PSB), foi analisado pelas comissões que faltavam e aprovado em sessão. A iniciativa busca garantir a realização do exame de mamografia em mulheres que tenham casos de câncer de mama na família. A matéria, que já tinha sido aprovada nas comissões de Justiça e Saúde, precisava da análise do colegiado de Finanças.

Em razão de o texto original prever a obrigação de realização direta do exame pelas unidades de saúde do Estado, o projeto foi aprovado com emenda substitutiva global não expressando deveres ao Executivo. A emenda também incluiu os princípios “tratamento humanizado”, “respeito à privacidade, à intimidade e à proteção dos dados pessoais” e o de integração das políticas públicas estaduais com municipais e nacionais.

Outro item versando sobre saúde pública, aprovado, foi o PL 78/2024, de Meneguelli, que obriga a realização do “Teste da Bochechinha” em recém-nascidos no estado. A proposta foi discutida em Justiça, Saúde e Finanças antes da aprovação simbólica do Plenário.

Doença renal

Quem tem doença renal grave no ES poderá ter os mesmos direitos de pessoas com deficiência. Isso se for sancionado o PL 49/2025, do deputado Dary Pagung (PSB). O texto foi apreciado nas comissões de Justiça, Direitos Humanos, Saúde e Finanças com emenda especificando o alcance estadual da norma, sem violar competências da União ou dos Municípios.

Educação

A maioria do Plenário também aprovou o PL 482/2023, do deputado Alcântaro Filho, que assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero, como temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero. O projeto recebeu uma emenda do próprio autor, dando ao Poder Executivo a incumbência de regulamentar, em até 90 dias, sanções aplicáveis para casos de descumprimento.

O PL 482 foi analisado em reunião conjunta das comissões de Justiça, Direitos Humanos, Educação, Proteção à Criança e ao Adolescente e Finanças. A deputada Camila Valadão posicionou-se contra a matéria.

Bem-estar animal

A Ordem do Dia desta terça ainda garantiu a análise, discussão e aprovação do PL 351/2025, de Denninho Silva (União), que estabelece normas de proteção ao bem-estar de equinos durante a realização de eventos, feiras, exposições e competições no Estado. A matéria passou pelo crivo das comissões de Justiça, Cultura, Proteção e Bem-Estar dos Animais e de Finanças, antes da aprovação pelo Plenário.

Feira dos Municípios

O PL 371/2024, da deputada Janete de Sá, que declara a “Feira dos Municípios do Espírito Santo” como patrimônio cultural imaterial do estado, foi aprovado com emenda oral da deputada Iriny Lopes (PT). A alteração é referente à denominação, que passa de “patrimônio cultural imaterial” para “relevante interesse cultural”. Iriny alertou que a medida é uma orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para não prejudicar a sanção de matérias deste tipo. Além de Justiça, o PL passou pelas comissões de Cultura, Turismo e Finanças.

Também da deputada Janete de Sá, foi aprovado o PL 385/2023, que cria o Plano Estadual de Fomento à Produção de Cafés de Qualidade do Estado do Espírito Santo e dá outras diretrizes. O PL 385 passou pelas comissões de Agricultura e Finanças, pois já tinha parecer de Justiça.

Turismo

Seguem para análise do governador mais duas novas sugestões de Circuito Turístico: o Estadual Pedra da Onça, localizado no município de Santa Teresa (ES) – PL 155/2025, de Vandinho Leite (PSDB); e o “Circuito Turístico do Chapéu”, localizado no Município de Domingos Martins – PL 184/2025, de Toninho da Emater (PSB). Ambos os PLs foram discutidos nas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças.

Confira como ficou a Ordem do Dia :

Projeto de Lei (PL) 155/2025, de Vandinho Leite (PSDB), que cria o Circuito Turístico Estadual Pedra da Onça, localizado no município de Santa Teresa (ES). Aprovado. Projeto de Lei (PL) 184/2025, de Toninho da Emater (PSB), que acrescenta item ao Anexo I da Lei 12.017/2023, reconhecendo o “Circuito Turístico do Chapéu”, localizado no Município de Domingos Martins, como Rota Turística do Estado do Espírito Santo. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 371/2024, de Janete de Sá (PSB), que declara a “Feira dos Municípios do Espírito Santo” patrimônio cultural imaterial do estado do Espírito Santo. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 624/2024, do deputado Dary Pagung (PSB), que acrescenta item ao anexo único da lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando utilidade pública a “Associação de Voo Livre de Baixo Guandu – AVLBG”, localizada no Município de Baixo Guandu/ES. Terminativo, aprovado na Comissão de Justiça. Projeto de Lei (PL) 372/2025, do deputado Dary Pagung (PSB), que acrescenta item ao anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Eucy Rossi Pagani a Superintendência Regional de Educação de Colatina, no Estado do Espírito Santo. Terminativo, aprovado na Comissão de Justiça. Projeto de Lei (PL) 385/2023, de Janete de Sá (PSB), que dispõe sobre a criação do Plano Estadual de Fomento à Produção de Cafés de Qualidade do Estado do Espírito Santo e dá outras diretrizes. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 49/2025, de Dary Pagung (PSB), que institui Pessoa com Deficiência como aquela portadora de doença renal grave, na forma em que especifica. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 447/2023, de Sérgio Meneguelli (Republicanos), que dispõe sobre a proibição de ações de telemarketing via ligação telefônica realizada por bots, robôs ou qualquer programa de software que execute tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas no Estado do Espírito Santo. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 264/2023, de Sérgio Meneguelli (Republicanos), que dispõe sobre a proibição, independente da finalidade, de caiar, pintar e pichar troncos e galhos de toda e qualquer árvore em vias públicas do Estado do Espírito Santo. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 78/2024, de Sérgio Meneguelli (Republicanos), que obriga, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a realização do “Teste da Bochechinha” em recém-nascidos, na forma que especifica. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 149/2024, de Janete de Sá (PSB), que determina a disponibilização pelas unidades de saúde do Estado o exame de mamografia em mulheres que tenham casos de câncer de mama na família e da outras providências. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 55/2025, do Coronel Weliton (PRD), que altera a redação do inciso II do art. 6º da Lei 6.999/2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), visando incluir as pessoas com deficiência intelectual ou múltipla no rol daqueles que tem o direito a isenção do pagamento do IPVA. (Em anexo o PL 139/2025, de Fábio Duarte (Rede)). Prazo regimental. Projeto de Lei (PL) 604/2024 do Delegado Danilo Bahiense (PL), que Dispõe sobre a comunicação acerca de confirmação da existência de gravidez de menores de quatorze anos ao Ministério Público, à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar. (Em anexo o PL 185/2025 de Alcântaro Filho (Republicanos). Aprovado. Projeto de Lei (PL) 586/2024, de Lucas Polese (PL), que dispõe sobre a proibição de visitas íntimas para condenados por crimes contra a dignidade sexual, com sentença transitada em julgado, nos estabelecimentos penitenciários do Estado do Espírito Santo. (Em anexo, o PL 633/2024, de Polese). Aprovado. Projeto de Lei (PL) 482/2023, de Alcântaro Filho (Republicanos), que assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero. Aprovado. Projeto de Lei (PL) 351/2025, de Denninho Silva (União), que dispõe sobre normas de proteção ao bem-estar de equinos durante a realização de eventos, feiras, exposições e competições no Estado. Aprovado. Projeto de Lei nº 869/2021, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao anexo II da Lei n° 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana de Debates e Conscientização sobre Educação Sexual nas redes públicas de ensino do estado do Espírito Santo. Terminativo, aprovado.

Fonte: POLÍTICA ES