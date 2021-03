PlayStation Store não vai mais oferecer filmes e culpa streaming

Reprodução PlayStation Store vai passar por mudanças

Em comunicado publicado no blog oficial, a Sony confirmou que, a partir de agosto deste ano, não será mais possível usar a PlayStation Store para a compra ou aluguel de filmes. Segundo a empresa, o crescimento do streaming é o “culpado” pela medida.

No texto, a Sony Interactive Entertainment (SIE) disse que qualquer oferta que já tenha sido adquirida continuará acessível normalmente, dentro dos consoles da marca PlayStation ou dispositivos móveis, mas nada mais será passível de compra ou aluguel pela loja virtual. Ou seja, mesmo depois da data, você continuará assistindo aos filmes que comprou normalmente – mas ninguém mais poderá comprar ou alugar outros títulos.

“Na SIE, nós trabalhamos para oferecer a melhor experiência para os fãs do PlayStation, e isso significa evoluir as nossas ofertas à medida que as demandas do consumidor mudam”, disse a Sony em um trecho do comunicado.

“Nós vimos um tremendo crescimento, da parte dos fãs de PlayStation, no uso de serviços de entretenimento via streaming por assinatura ou veiculação publicitária em nossos consoles. Com essa mudança no comportamento do cliente, nós decidimos que a PlayStation Store não vai mais oferecer a compra ou o aluguel de filmes e séries de TV a partir de 31 de agosto de 2021”.

É difícil medir o quanto de audiência esse tipo de comércio obteve dentro da PlayStation Store , uma vez que os números de downloads e aquisições não eram exatamente públicos. Entretanto, há quem possa notar a falta de algumas ofertas específicas: ‘Kingsglaive: Final Fantasy XV’, por exemplo, foi uma animação que corria em paralelo ao jogo ‘Final Fantasy XV’, da Square Enix – e o longa saiu primeiro na plataforma de e-commerce do PlayStation 4 .

Por outro lado, a interface do PlayStation 4 (e PlayStation 5 ) sempre ofereceu suporte a serviços externos, como o Crunchyroll (para fãs de anime) e a Netflix – ambos, inclusive, trazem apps dedicados para serem baixados e instalados nos consoles. Então pode ser que a oferta de streaming tenha canibalizado a compra e aluguel direto de filmes.