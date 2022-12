PlayStation libera retrospectiva dos seus games mais jogados em 2022

Tecnoblog Sony revela retrospectiva do ano

A Sony liberou nesta terça-feira (13) a Retrospectiva 2022 do PlayStation. Com a novidade, os jogadores do console poderão descobrir os games mais jogados no ano, o tempo que passaram em gameplay e outras informações. A Retrospectiva 2022 também dará avatares exclusivos do Astro Bot.

Para acessar o recurso, o usuário precisa acessar o site da Retrospectiva 2022 e fazer o login com a sua conta PSN — a ferramenta não está disponível diretamente dos consoles. Para ganhar os avatares, os jogadores de PS4 ou PS5 precisam acessar todas as seções da Retrospectiva. Feito isso, será liberado um código de voucher para resgatar um dos seis avatares disponíveis.

Retrospectiva 2022 será atualizada até o fim do ano

Ao contrário das retrospectivas do Spotify, Deezer e Duolingo, por exemplo, a Retrospectiva 2022 do PlayStation continuará computando os dados dos jogadores até a virada do ano — entregando um compilado bem mais completo das suas jogatinas em 2022. Os recurso ficará disponível para os usuários até o dia 13 de janeiro.

Os dados mostrados na Retrospectiva 2022 são: tempo total de jogo, mais jogados, troféus conquistados e quantidade de jogos baixados no PlayStation Plus — este válido somente para quem é membro do serviço.

Após visualizar todas as etapas da Retrospectiva 2022, o jogador receberá uma imagem para compartilhar. A imagem mostra o game mais jogado no ano, detalhando quantas horas você passou no jogo e quanto isso representa do seu total de horas jogadas no PlayStation.

Fonte: IG TECNOLOGIA