PlayStation 5 será um dos consoles mais pesados da Sony, revela vazamento

Reprodução/YouTube/PlayStation Design oficial do PlayStation 5





Desde que as informações sobre os consoles de videogames da próxima geração começaram a ser divulgadas, os fãs ficaram ansiosos por saber como seria fisicamente o PlayStation 5 . As primeiras imagens do videogame demoraram a surgir e, ainda assim, seu tamanho e peso ainda não foram detalhados. Agora, a página da Amazon alemã parece ter divulgado o quão pesado ele será.





De acordo com o e-commerce, o PS5 vai pesar 4,78 quilos. Se confirmado, o videogame vai ser muito mais pesado que os consoles atuais. A edição original do PS4 chegou pesando 2,8 kg, enquanto a versão Slim tem 2,1 kg e o Pro pesa 3,3 quilos. A informação dada pela Amazon coloca o console como o segundo mais pesado feito pela Sony , atrás apenas do PlayStation 3 original, com 5 kg.

Além de estar entre os mais pesados, o PlayStation 5 também deve ser o console mais alto feito pela empresa . Mesmo sem a informação oficial, alguns usuários do fórum ResetEra fizeram estimativas com base nas entradas USB e leitores ópticos de discos. Estes itens possuem tamanhos padrão e, comparando-os com os demais, podem ser 10 cm maiores que o PS4. Segundo os fãs, o PS5 deve ter entre 38 a 40 cm.

Qual o preço do PlayStation 5?

Outras duas dúvidas ainda permanecem: quando será lançado e quanto vai custar o PlayStation 5 . Aparentemente, nem a Sony ainda sabe o preço do console. Pelo menos é isso o que alega um usuário do Reddit ao afirmar que participou de uma pesquisa para ajudar a definir o preço do futuro console.

De acordo com youessbee, a consultoria Nielsen foi contratada para uma pesquisa relacionada ao PS5. O usuário, que diz ter participado do processo, postou uma imagem da pesquisa, a qual diz que “o preço deste novo produto ( PlayStation 5 ) ainda não foi determinado”.