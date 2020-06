PlayStation 5 já aparece no site da Amazon Brasil; confira

Reprodução/YouTube/PlayStation Design oficial do PlayStation 5





A Sony ainda não divulgou data nem preço de lançamento do PlayStation 5 , mas a expectativa pelo console é tão grande que a Amazon já preparou até uma página especial do PS5 em sua loja virtual.

A área traz algumas informações básicas do console , como imagem dos dois designs e detalhes sobre os acessórios. Há uma lista com alguns dos títulos já anunciados, incluindo alguns dos mais aguardados como Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls e Horizon Forbidden West.

A Amazon também adicionou uma listagem do PlayStation 5 na loja. Clique aqui para conferir – você já pode adicionar o console à lista de desejos.

Sucessor do PlayStation 4

O PlayStation 5 vai ser lançado até o fim do ano e chegará ao mercado com uma missão difícil, que é de suceder o popular PlayStation 4 , um dos consoles mais vendidos da história.

A Sony aposta em duas versões: uma tradicional com leitor de discos, e uma sem drive ótico, compatível apenas com jogos digitais. Nenhuma das duas versões teve preço anunciado até agora.

Além dos novos jogos a caminho, o PlayStation 5 vai ter suporte a parte da biblioteca de jogos do console antigo : a Sony diz que a maioria dos 100 principais jogos do PS4 roda perfeitamente no PS5 .