PlayStation 5 e Xbox Series X vão rodar quase todos os games antigos

A próxima geração de consoles de videogame acaba de ficar muito mais interessante. Segundo o CEO da Ubisoft , Yves Guillemot, tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5 serão capazes de rodar a maioria dos jogos das gerações anteriores , o que irá promover o crescimento da indústria.

A declaração foi feita durante uma conferência para divulgação de resultados financeiros da empresa. “Estes consoles irão rodar quase todo o catálogo das gerações anteriores”, disse Guillemot quando perguntado sobre os benefícios dos novos aparelhos para os jogadores. “Será algo novo, e irá ajudar a ‘velha geração’ a continuar a ser grande parte da indústria nos anos que estão por vir. Isso vai realmente crescer muito o mercado”.

O Xbox One é compatível com uma extensa lista de 602 jogos das gerações anteriores (Xbox 360 e o Xbox original), enquanto no PlayStation 4 há alguns jogos de PlayStation 2 à venda na PS Store e títulos de PS3 disponíveis para streaming no serviço PlayStation Now.

Mas uma retrocompatibilidade universal é algo muito mais atraente, especialmente se for possível usar a mídia (discos) original dos jogos. Segundo a Wikipedia, há 5.478 jogos para todas as três gerações do Xbox , e 12.207 jogos para as quatro gerações do PlayStation , o que daria aos novos consoles acesso a um catálogo inimaginável logo no dia do lançamento.

Phil Spencer, líder do Xbox na Microsoft , também mencionou recentemente a retrocompatibilidade do console durante uma entrevista ao podcast Gamertag Radio. O executivo já tem um Xbox Series X em casa, e afirma que o console roda “todos os jogos” do Xbox One .

“Hoje nem todos os jogos são totalmente compatíveis. Estamos trabalhando na nossa lista de jogos aprovados. Vocês podem ver o que estou jogando; há muitos jogos que funcionam”, disse ele.