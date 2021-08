PlayStation 4 receberá novos jogos pelo menos até 2023

Unsplash/Teddy Guerrier Jogos para PlayStation 4 ainda estarão disponíveis por um tempo

Com o lançamento e sucesso de vendas do novo console , surgiram muitas dúvidas a respeito do suporte que a Sony continuará dando ao Playstation 4 (PS4) – que registra 116 milhões de unidades comercializadas ao longo de oito anos. Felizmente, de acordo com Michael Patcher, aclamado analista da indústria de games, a empresa cumprirá um ciclo de 10 anos no console, lançando jogos até 2023.

“Eles não podem realmente ignorar o PS4 até que tenham PS5s suficientes para cobrir unidades suficientes ao ponto de pensarem que podem ganhar dinheiro com um jogo”, declarou o especialista. “Você quer vender cerca de 3 milhões de unidades apenas para atingir o ponto de equilíbrio, e se você não tiver mais de 7 ou 8 milhões de PS5s ou 10 milhões de PS5s por aí, você simplesmente não pode fazer isso. Sempre haverá exclusividades no início do ciclo de um console, porque eles querem que as pessoas comprem o hardware. Então é a galinha e o ovo, você sabe, você tem que vender alguns ovos com desconto para fazer as pessoas comprarem a galinha”.

O analista apontou o fato da Sony não ter ainda um grande número de consoles de nova geração vendidos, muito por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, a escassez global de chips semicondutores e, claro, a falta de unidades do hardware para vender. Mesmo com os números comerciais impressionantes (pouco mais de 10 milhões), o PS5 ainda não é capaz de bater de frente contra uma base instalada do PS4 que ultrapassa 116 milhões.

Você viu?

“Isso é realmente o que acontece com os exclusivos. Mas, em jogos maiores, se eles querem vender 20 milhões de unidades, eles têm que fazer isso em consoles novos e antigos. Sinceramente, vejo que eles apoiarão o PS4 até 2023. Dez anos. Então, acho que você provavelmente começará a ver mais exclusividades (no PS5) em 2022 e, provavelmente, todas em 2023”, afirmou Patcher.

Uma garantia recente de que o suporte ao PlayStation 4 pode chegar a 2023 é que ao longo de 2021 tivemos jogos que foram inicialmente divulgados como exclusivos para o PS5 e que depois se tornaram cross-gen com o console da geração passada, como o novo God of War, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.

Desde o lançamento do PlayStation 5, houve grande jogos que saíram para ambas as plataformas, como foram os casos de Sackboy: A Big Adventure e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, mas isso não quer dizer que o hardware next-gen da Sony são garantiu seus exclusivos, como Demon’s Souls, Destruction AllStars, Returnal e Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão.