Plataformas se unem para impulsionar empreendedorismo feminino

Pexels Órbi Conecta e She’s the Boss se unem para impulsionar empreendedorismo feminino e inovação

O Órbi Conecta, principal hub de inovação e empreendedorismo digital de Minas Gerais, e a She’s the Boss, comunidade e plataforma que fomenta o empreendedorismo feminino e a liderança, se unem para impulsionar o empreendedorismo feminino e a inovação no estado. O lançamento da iniciativa será feito no primeiro Órbi de Portas Abertas de 2023, no dia 26 de janeiro, às 16h, na sede do hub em Belo Horizonte (Av. Antônio Carlos, 681, Lagoinha). A inscrição para o evento é gratuita, pela Sympla.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

De acordo com o último Global Gender Gap Report, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o mundo levará 132 anos para alcançar a paridade entre homens e mulheres. No mercado de trabalho, hoje, apenas 37% dos cargos de liderança são ocupados por elas. Outro estudo, do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), mostra que 82% das empreendedoras brasileiras começam o próprio negócio por necessidade e falta de emprego.

“A predominância masculina no mercado de tecnologia não tem razão de ser. Já passou da hora de desmistificar essa área para o universo feminino. E não falo apenas de ocupar espaço dentro desse mercado, mas de buscar posições de liderança dentro dele”, manifesta Renata Carvalho, fundadora e CEO da She’s the Boss.

A She’s the Boss foi fundada em 2018 e busca conectar empreendedoras, gestoras e líderes de negócios a oportunidades que promovem a capacitação e a inclusão de mais mulheres ao ecossistema empreendedor e na liderança das organizações por meio do desenvolvimento profissional e pessoal. Hoje, a She’s the Boss tem mais de 50 mentoras, facilitadoras e palestrantes que compartilham o mesmo propósito: ajudar mulheres a conquistar espaços de poder.

O novo projeto em parceria com o Órbi Conecta visa atrair para o hub e dar mais condições para que mais mulheres sejam protagonistas das suas carreiras, usando o espaço para fortalecer uma rede de networking, compartilhar aprendizados e experiências, além de construir novos negócios. A rede da She’s the Boss vai realizar, ao longo de todo o ano, uma programação exclusivamente voltada para mulheres que desejam empreender com inovação.

Acompanhe também o perfil geral do Portal iG no Telegram!

Renata comenta que o projeto surgiu de uma conversa com a CEO do Órbi Conecta, Dany Carvalho, na qual perceberam objetivos e propósitos muito parecidos. “A expectativa para essa parceria é gigante. Estamos prontas para alavancar os negócios de mulheres e encorajar a liderança delas em outras organizações também. Na She’s the Boss, todos os programas que desenvolvemos para empresas funcionam em consonância com o ODS 5 [Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Igualdade de Gênero] da ONU”.

No Órbi de Portas Abertas, a empresária vai apresentar o Órbi Talks junto à mentora da She’s The Boss, Patrícia Lisboa, com o tema “Líderes do futuro: quais competências de uma liderança impactam e geram resultado”. O evento mensal é aberto a toda a comunidade de inovação de Minas para um dia inteiro de programação até o happy hour. São esperados parceiros, empreendedores, startups, grandes empresas, universidades e investidores.

“O Órbi de Portas Abertas é para quem já está no ecossistema de inovação e também para quem quer fazer parte dele. Nesta edição, eu faço um convite especial às mulheres empreendedoras, para que conheçam nosso projeto com a She’s the Boss e descubram como transformar suas paixões em negócios. Aqui é um lugar para se conectar, fazer parcerias e construir oportunidades juntas. Afinal, uma mulher dona do seu dinheiro, é dona das suas decisões, e isso é muito potente”, incentiva Dany Carvalho, CEO do Órbi Conecta.

O Órbi Conecta foi fundado em 2017, em Belo Horizonte, pela comunidade de startups San Pedro Valley juntamente com as empresas Inter, MRV e Localiza. Em 2023, a gigante global da tecnologia Zendesk se uniu ao time de mantenedores. O Órbi conecta startups, corporações e comunidades de empreendedores para impulsionar o mercado de Tecnologia e Inovação do Brasil. As principais frentes do hub são: Órbi for Startups, Órbi for Corporates e Órbi Academy, que desde 2021 já ofereceu mais de 160 mil bolsas de estudos em parceria com empresas de sua rede no maior programa de formação gratuita em tecnologia do país.

Serviço

Lançamento da iniciativa Órbi Conecta + She’s the Boss

Evento: Órbi de Portas Abertas

Órbi Talks – “Líderes do futuro: quais competências de uma liderança impactam e geram resultado”, com Renata Carvalho e Patrícia Lisboa

Data: 26 de janeiro

Horário: 16h às 17h

Endereço: Órbi Conecta. Av. Antônio Carlos, 681, Lagoinha, Belo Horizonte – MG | estacionamento livre

Inscrição: Sympla | gratuita

Fonte: IG Mulher