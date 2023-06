Plataforma de palpites com forte presença brasileira comparece na feira internacional de iGaming, Sigma

A empresa de apostas esportivas, Esportes da Sorte, está participando do principal evento do setor de iGaming do mundo, o Sigma Americas, que está ocorrendo pela primeira vez no Brasil, entre esta quarta-feira (14) e domingo (18), em São Paulo. O grupo Esportes da Sorte é um dos maiores do segmento de palpites do país, e está participando do encontro no stand E60 do Transamerica Expo Center, que fica na Zona Sul da capital paulista. A organização e realização do evento também conta com a participação do Brazilian iGaming Summit (BiS).

Na pauta da empresa no Sigma constarão o site da Esportes da Sorte, que atualmente é uma referência no país em apostas esportivas; o X1 Brazil, que é conhecido na região do nordeste por trazer confrontos de um contra um no futebol, que incluem disputas semelhantes ao MMA, de cinturão e card; e a Onabet, plataforma do grupo que busca atender o público interessado nos cassinos online.

“Estamos orgulhosos de participar da Sigma Americas, um evento de extrema importância para o segmento de iGaming. Estamos constantemente buscando novas tecnologias, abordagens inovadoras, e com um atendimento humano e individualizado, sempre tendo o compromisso de trazer a melhor experiência para os nossos usuários. Temos orgulho do nosso time e da qualidade do trabalho que entregamos. Esse é o nosso diferencial”, diz o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Filho.

O Sigma Americas está trazendo exposições, palestras, jantares, oportunidades de networking e o Centurion, evento de MMA que ocorrerá no dia 16 no Morumbi. Além da Esportes da Sorte, outras empresas do setor de iGaming marcarão presença, inclusive algumas avaliadas pelo https://confiavel.com/, site especializado que lista as melhores plataformas de cassinos e apostas esportivas online para os usuários que não querem perder tempo pesquisando. O confiavel.com ainda traz informações detalhadas sobre as licenças de cada operadora, assim como os métodos de pagamento aceitos, sistemas de segurança implementados e cupons de descontos oferecidos para novos jogadores.

Esportes da Sorte

Atualmente, a Esportes da Sorte tem uma parceria com a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista e patrocina dez clubes do futebol brasileiro: Athletico-PR, ABC, América-RN, Bahia, Goiás, Grêmio, Guarani-SP, Londrina, Novorizontino e Vila Nova-GO. Além disso, a plataforma conta com alguns futebolistas como embaixadores, a exemplo de Rodinei, do Olympiacos-GRE, e Matheus Cunha e João Gomes, do Wolverhampton-ING, e patrocina o time de esportes eletrônicos do Flamengo.

O X1 Brazil, que também tem o grupo como patrocinador máster, está se inspirando nos moldes do MMA, como o ranking, card e cinturão, para trazer confrontos um contra um repletos de velocidade, dribles e finalizações. O X1 Brazil atualmente distribui R$ 140 mil em prêmios, sendo R$ 50 mil para o campeão.

Já a Onabet, a nova plataforma de cassino online da Esportes da Sorte, já oferece jogos exclusivos para os seus usuários. De acordo com o grupo, a Onabet terá depósitos a partir de R$ 1 e saques ilimitados, oferecendo modalidades exclusivas de jogatina e a opção de jogar com dealers brasileiros.

Palestras Sigma

No total, o BiS Sigma contará com mais de 130 palestrantes e mais de 220 expositores do setor de iGaming. Dentre as apresentações marcadas na agenda do evento estão:

– A importância das apostas esportivas para o Brasil: por Daniel Homem de Carvalho / Presidente da Comissão Especial de Direito dos Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento (15/06);

– O futuro do setor no Brasil: por Wesley Cardia / CEO da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL); Newton Cardoso Jr. / Deputado Federal; Rafael Ayub / Secretário Adjunto da Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Marcus Vinícius Vieira De Almeida / Deputado Estadual do Rio Grande do Sul; e Mersinho Lucena / Deputado Federal (15/06);

– Pilares do Jogo Responsável no Brasil: por Luiz Gustavo Zonca / Consultor iGaming; Fernando Saffores / Fundador & CEO da Focus; Pedrão Bet / Diretor Executivo da Aposta Online; André Gelfi / Diretor e Presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR); e Ricardo Magri / Diretor da Empresa Brasileira de Apoio à Compulsividade (16/06);

– Meios de pagamento como diferencial competitivo para operadores de jogos online: por Christian Ribeiro / CEO da Sulpayment; Rafael Brunacci / Business Development Manager da @ CoinsPaid; Leonardo Chaves / Country Manager Brazil da OKTO; Leonardo Baptista / CEO da Pay4Fun; Thiago Tobias / Board Member da Eightroom and Vpag (17/06).