Larissa Silva Plantas medicinais: 7 remédios naturais para ansiedade e medo

Os sintomas de ansiedade e medo afetam nossa rotina e a forma como vivemos. Em alguns casos, esses problemas podem ser frutos de questões pontuais e passageiras da vida, assim, em pouco tempo a pessoa já se recupera. Porém, quando esses sintomas são severos e duradouros, o ideal é procurar ajuda profissional para identificar a origem dessas aflições e poder tratá-las da melhor forma.

Se o seu caso não for tão constante e intenso, mas ainda assim você estiver passando por um momento de grande ansiedade graças a assuntos que estão te deixando com medo, você pode tentar começar um tratamento com ervas medicinais. Para saber mais sobre isso, confira 7 remédios naturais para ansiedade e medo.

O que é fitoterapia?

A fitoterapia é um campo de estudo que pesquisa os efeitos das substâncias químicas das plantas no tratamento de doenças. Isso porque as plantas medicinais contém ativos que podem agir no sistema nervoso central, em áreas do cérebro e também nos órgãos e tecidos. Seus efeitos são desde tranquilizantes e calmantes, até anti-inflamatórios, digestivos e cicatrizantes.

São essas propriedades que fazem algumas ervas terem um efeito sedativo no organismo e ajudarem, por exemplo, a combater o estresse e a insônia. Por outro lado, a dose dessas plantas precisa ser cautelosa, pois quando ingerida em grandes quantidades ou utilizada por muito tempo pode prejudicar a saúde do corpo como qualquer outro remédio.

Sabemos que tudo em excesso pode fazer mal, então, na dúvida consulte um especialista dessa área.

Remédios naturais para ansiedade e medo

Melissa

Também conhecida como erva-cidreira, pode ser utilizada para tratar problemas digestivos e para promover a diminuição dos sintomas da ansiedade. Suas substâncias têm efeito calmante e revigoram o ser, pois trazem uma sensação de paz interior.

Outra boa notícia é que essa planta pode ser encontrada facilmente em mercados, feiras livres e lojas de produtos naturais. Você também pode plantar uma mudinha em casa para sempre ter em mãos um ótimo remédio natural.

Lavanda

Sabemos que o cheiro de Lavanda não tem igual e só essa característica única já ajuda no tratamento da ansiedade e do medo, por meio da aromaterapia. Outras marcas registradas dessa planta são suas propriedades anti-inflamatória, antidepressiva, cicatrizante, inseticida e como tônico. Um grande combo de benefícios, né?

São essas propriedades que a tornam eficaz para auxiliar no tratamento de problemas de pele, cólicas abdominais, depressão e o próprio estresse. Suas substâncias também agem nas dores de cabeça, insônia e provocam uma ótima sensação de calmaria – perfeita para combater os momentos de medo.

Camomila

A Camomila pode ser usada para ajudar na digestão e, se você precisa de um bom calmante, saiba que um chá quentinho dessa planta vai te deixar mais tranquilo(a) e irá reduzir sua ansiedade. Para preparar o chá, você pode utilizar as flores secas da erva em uma infusão com água quente.

Além de aliviar o estresse, a Camomila é muito indicada para aliviar enjoos e cólicas menstruais e para a diminuição da hiperatividade e inflamações.

Erva-de-são-joão

Essa erva é muito usada como um antidepressivo natural, porém, é necessário ter cautela com a quantidade da dose – por isso ela costuma ser comprada com prescrição médica. Suas propriedades ajudam a reduzir o estresse e tratam os quadros de insônia e nervosismo. Outra utilidade é no combate à caspa e acnes, o que torna essa erva uma aliada da beleza.

Tílía

Encontrada em lojas de produtos naturais e farmácias de manipulação, a Tília pode ser utilizada para potencializar o tratamento da pressão alta e dores de cabeça. Suas propriedades revigoram a pele, o que a torna eficiente para combater infecções cutâneas. Além disso, por aliviar a tensão nervosa, essa planta pode ajudar na ansiedade e na diminuição da insônia.

Passiflora

Por conter flavonoides, a Passiflora tem efeitos antibacterianos, anti-inflamatórios e antialérgicos no organismo. Também estimula a sensação de calmaria e relaxamento – o que a torna benéfica no combate da insônia. Por causa dessas boas sensações no corpo, a passiflora pode ajudar a evitar a depressão e melhora a concentração. Essa opção pode ser inclusive encontrada nas farmácias comuns, em cápsulas.

Valeriana

Muito conhecida por ser um calmante natural, a Valeriana é eficaz no estimulo do sono e diminuição da agitação. Então, se você não consegue dormir bem por se sentir muito agitado(a), um chá com essa planta pode te ajudar a ter um merecido sono!

A Valeriana também é indicada para quando você estiver com aquela sensação de cansaço – do tipo que não melhora nem com uma boa noite de sono. Esse tipo de sensação pode ser causado por esforço mental excessivo e muito estresse, provocando, assim, outros sintomas maléficos para o corpo, como irritabilidade e falta de concentração. Saiba que a Valeriana pode te ajudar, mas ela não é milagrosa, então uma pausa de vez em quando no trabalho também vai ajudar a melhorar o seu humor.

Chás calmantes

A forma mais indicada para ingerir essas plantas é por meio de infusões e decocções nos chás. Esse método é capaz de extrair os componentes das ervas com a água quente, fazendo inclusive com que o consumo seja mais fácil e prazeroso. Afinal, quem não gosta de um chá quentinho durante a noite ou ao acordar?

Cada planta tem uma quantidade adequada para ser consumida, então nada de exagerar na dose pensando que assim terá mais benefícios naturais. Um jeito de preparar o seu chá é usando 150ml de água para duas colheres de folhas secas da erva escolhida.

