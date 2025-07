Plantão do DEHPP prende homem em flagrante por tentativa de homicídio em Vila Velha  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe plantonista do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), efetuou, na tarde deste domingo (27), a prisão em flagrante de um homem de 25 anos, suspeito da prática de tentativa de homicídio ocorrida no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. O suspeito foi localizado escondido em casa após agredir a vítima com pauladas na cabeça.

Segundo as informações apuradas, a vítima, uma mulher de 28 anos, foi agredida com diversos golpes na região da cabeça, após uma discussão motivada por desentendimentos pessoais. Ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar até a UPA de Riviera da Barra, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe plantonista do DEHPP realizou diligências e localizou o suspeito escondido em um cômodo da residência onde mora, no mesmo bairro. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES