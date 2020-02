Plantação de maconha perto de escola em São Mateus

Diferente do que afirmaram em seu parecer os técnicos do Instituto Estadual do Meio-Ambiente (IEMA), as principais lideranças políticas de São Mateus refutaram as informações de que as comunidades de Urussuquara e adjacências sejam contrárias à instalação do Centro Portuário da PetroCity Portos na região. A manifestação está em dois documentos distintos, divulgados pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores e enviados ao presidente do órgão, Alaimar Fiúza.

“O município refuta o argumento de que as comunidades de Urussuquara e entorno seriam prejudicadas com a implantação das obras, uma vez que elas anseiam pela implantação do porto, que irá trazer empregos e renda para famílias. Todas as ações necessárias para garantir um desenvolvimento ordenado e sustentável da região estão sendo tomadas”, diz o documento assinado pelo prefeito Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí (PSDB).

Em contraposição ao que afirma o parecer dos técnicos, que recomendam a rejeição do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado pela PetroCity, o documento ressalta ainda “os benefícios sociais que a implantação do complexo portuário trará para a região, extremamente carente. Entre eles, hospital, escola e infraestrutura de transporte e saneamento básico. Há ainda a relevância do aspecto econômico, com mais recursos para o Estado”.

PREOCUPAÇÃO

De acordo com o prefeito Daniel, os munícipes estão preocupados com o movimento realizado pelo IEMA para impedir a instalação do porto em São Mateus. “Não podemos e não devemos abrir mão do desenvolvimento e do crescimento de nossa economia. Um complexo portuário como este é um diferencial estratégico que irá colocar o município e o Estado em condições de competitividade que pouquíssimas outras regiões possuem”, afirma o documento de Daniel.

Na Câmara Municipal, o seu presidente, vereador Jorge Recla, o Jorginho Cabeção, elaborou e enviou ao IEMA um documento também contundente em relação à posição do Legislativo sobre a movimentação do instituto para tentar impedir a obra e enfatiza outros aspectos, como o projeto agregado da ferrovia ligando o porto a Sete Lagoas, “impactando positivamente não apenas São Mateus e o Norte do Espírito Santo, mas o Sul da Bahia e Leste de Minas”.

Por seu lado, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República em São Mateus, também entrou no circuito e oficiou ao IEMA para que, num prazo de 10 dias, justifique o parecer dos técnicos pela rejeição ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) elaborado pela PetroCity e que subsidia o pedido de licenciamento para implantação do porto, último passo para o início das obras.