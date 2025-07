Plano Safra 25/26 terá R$ 516,2 bilhões para médios e grandes produtores

O Governo Federal lança nesta terça-feira (1º.06) a segunda etapa do Plano Safra 2025/2026, voltada aos médios e grandes produtores rurais. O anuncio que será feira às 11h pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi antecipado pelo Ministro Carlos Fávaro, em entrevista ao Estadão (veja abaixo). Segundo ele, serão R$ 516,2 bilhões em recursos disponíveis, valor recorde e 1,5% maior que o da safra passada (R$ 508,6 bilhões).

Com isso, o total dos dois planos — incluindo os R$ 89 bilhões já anunciados para a agricultura familiar — alcança R$ 605,2 bilhões em financiamentos, com expectativa de estimular uma nova supersafra e garantir abastecimento interno e exportações.

Os recursos estão distribuídos em R$ 414,7 bilhões para custeio e comercialização, e R$ 101,5 bilhões para investimento — essa última categoria com leve recuo em relação ao ciclo anterior. A taxa de juros para os financiamentos varia entre 8,5% e 14% ao ano, dependendo da linha e do perfil do produtor. Mesmo com o cenário de alta da Selic, as taxas do novo plano safra seguem abaixo da média de mercado.

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) contará com R$ 69,1 bilhões, um acréscimo de quase 6% em relação à safra anterior. Para facilitar o acesso, o limite de enquadramento foi ampliado: passa a valer para produtores com renda bruta anual de até R$ 3,5 milhões.

Entre os incentivos previstos, o governo também manteve a subvenção a linhas de crédito voltadas à irrigação, sustentabilidade e modernização do campo. O BNDES participará com R$ 18 bilhões, sendo R$ 14,4 bilhões em linhas dolarizadas, com juros entre 8,5% e 9% ao ano.

Apesar do esforço para ampliar os recursos, especialistas alertam para os desafios de execução orçamentária. Há preocupação com o ritmo de liberação efetiva dos valores anunciados, como apontado por economistas que analisam os resultados da safra anterior. Outro ponto de atenção é o impacto dos juros altos sobre a capacidade de endividamento dos produtores.

Mesmo assim, entidades do setor cooperativista e parlamentares da base aliada destacaram avanços na proteção contra eventos climáticos, melhorias no seguro rural e ampliação de programas voltados à transição ecológica. Também houve reforço nas linhas para jovens, mulheres, povos tradicionais e acesso a novas tecnologias no campo.

A previsão é de que os recursos comecem a ser liberados em até 15 dias, conforme as instituições financeiras finalizem os ajustes operacionais. O Plano Safra 2025/2026 entra em vigor a partir deste mês de julho.

Fonte: Pensar Agro