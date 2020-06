Plano Safra 2020/2021 será lançado nesta quarta-feira

.

Cepea, 16/06/2020 – Os preços atrativos do trigo e o clima favorável nas principais regiões produtoras devem elevar a produção no Brasil. A área estimada pela Conab é de 2,18 milhões de hectares, 6,7% acima da temporada anterior. A produção pode somar 5,7 milhões de toneladas, 10,4% a mais que a da safra anterior. Quanto aos principais países produtores, as projeções também indicam crescimentos na produção e nas exportações. O USDA projetou produção mundial recorde em 2020/21, de 773,434 milhões de toneladas, crescimento de 1,2% em relação à safra anterior (2019/20), impulsionado por países como Índia, China, Turquia e Austrália. Em relação ao mercado interno, de acordo com dados do Cepea, os preços do trigo no Brasil seguem registrando movimentos distintos dentre as praças, influenciados pela baixa oferta nacional e pelas oscilações do dólar. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br