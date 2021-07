Plano Estadual de Políticas das Juventudes em debate na região norte do Estado

O debate on-line sobre o Plano Estadual de Políticas das Juventudes continua nesta terça-feira (20). Agora, é a vez da região norte do Espírito Santo conhecer a proposta do plano, a partir das 18h30. Para participar do evento, clique aqui.

Jovens de Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Nova Venécia, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra, Pedro Canário, Mucurici, Montanha, Ponto Belo e Pinheiros podem participar do debate.

Durante a reunião, será feita a apresentação da proposta do primeiro Plano Estadual de Políticas das Juventudes, que vai nortear as políticas públicas destinadas a esse público para os próximos dez anos.

Quem se inscreveu para esse evento, poderá apresentar sua sugestão durante o encontro virtual. “É importante que as pessoas que colocaram suas ideias no site Juventudes apresentem as mesmas na reunião. As contribuições de quem não se inscreveu previamente serão incluídas em ata. Agora, encerramos esse em amplo processo de escuta popular, que acontece desde a consulta pública”, explicou a gerente de Juventude, Fabricia Oliveira.

As sugestões serão recebidas até as 18 horas. Durante a reunião, a proposta de plano será lida para validação dos jovens. Também serão escolhidos um representante e um suplente da região sul para a reunião ampliada do Conselho Estadual da Juventude do Espírito Santo (Cejuve), para apreciar o documento final do Plano.

“O primeiro Plano Estadual de Políticas Públicas das Juventudes é uma importante entrega para garantir os direitos e atenção das juventudes. Será um marco em todo o Brasil, que carece de legislação de proteção das juventudes e sua diversidade. Isso é resultado de um olhar diferenciado para a população jovem e para as suas necessidades”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.



Proposta

A proposta de Plano Estadual é resultado do esforço coletivo das juventudes do Estado, do Cejuve e do Governo do Estado.

A proposta do plano reúne mais de 240 sugestões recebidas nas edições anteriores das conferências estaduais das juventudes, na Consulta Pública aberta em 2020, além das contribuições do Cejuve e outras organizações da sociedade civil. Elas foram organizadas em 11 eixos temáticos por uma Comissão Temporária do Plano, instituída pelo Cejuve.

A 4ª Conferência Estadual das Juventudes seria o evento para a aprovação desse documento. No entanto, em função da pandemia, a Conferência não será realizada neste ano. O Cejuve decidiu fazer quatro macroreuniões para nova validação da proposta.

Para isso, foi criada uma comissão temporária do plano, que vai finalizar o documento, com validade para os 78 municípios do Estado.

Cronograma

Região Central: quarta-feira, dia 21, às 18h30.

Região Metropolitana: quinta-feira, dia 22, às 18h30.

Reunião ampliada do Cejuve: agosto de 2021

Texto: Danielly Campos

